Crisi Aeffe Marcello FdI | Momento doloroso serve un tavolo tra Regione Comune e proprietà
La crisi del Gruppo Aeffe rappresenta un momento difficile per la comunità locale. Marcello di Fratelli d'Italia sottolinea la necessità di un incontro tra Regione, Comune e proprietà per affrontare la situazione e trovare soluzioni condivise, evidenziando l'importanza di sostenere lavoratori, azienda e famiglia Ferretti in questo periodo complesso.
“La crisi del Gruppo Aeffe è un passaggio doloroso per tutta la nostra comunità. La mia solidarietà e vicinanza vanno non solo alle lavoratrici e ai lavoratori, ma anche all’azienda e alla famiglia Ferretti, che in questi decenni ha investito con coraggio e continuità sul nostro territorio.” Lo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Crisi Aeffe, Nicola Marcello: "Si salvaguardi competenze e occupazione" - La mia solidarietà e vicinanza vanno non solo alle lavoratrici e ai lavoratori, ma anche all'azienda e alla famiglia
FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «IMPRESA, COLOMBO (FDI): PRIORITÀ SALVAGUARDARE POSTI DI LAVORO GRUPPO AEFFE» - "Sto seguendo con la massima attenzione l'evolversi della situazione del Gruppo Aeffe, realtà che controlla marchi storici del made in Italy come Moschino e ... Secondo agenziagiornalisticaopinione.it
