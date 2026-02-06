Crescono le adesioni per salvare la Ca’ del Liscio

Le adesioni per salvare la Ca’ del Liscio di Ravenna crescono giorno dopo giorno. Giordano Sangiorgi, organizzatore del Mei e della Notte del Liscio, ha raccolto più sostegni all’appello lanciato settimane fa. L’obiettivo è creare una cordata pubblico-privata che possa acquistare il locale messo all’asta e trasformarlo in un polo museale, un luogo dedicato al ballo e alla musica romagnola. La speranza è di preservare un pezzo importante della tradizione musicale locale.

Crescono le adesioni all'appello lanciato nelle scorse settimane da Giordano Sangiorgi, organizzatore del Mei-Meeting delle etichette indipendenti e della Notte del Liscio, per salvare la Cà del Liscio di Ravenna - il tempio della musica romagnola fondato nel 1976 da Raoul Casadei e messo all'asta - con una cordata pubblico-privata, dedicando spazi a polo museale, del ballo e scuola per corsi per musicisti e di ballo. Anche il Club Secondo Casadei ha espresso sostegno agli appelli a favore della salvaguardia e tutela della struttura: "Riteniamo anche noi, riportando la voce e il desiderio di migliaia di appassionati, musicisti e ballerini, che vada allestito un tavolo di lavoro nazionale e territoriale tra pubblico e privato per mantenere uno spazio della memoria della cultura della nostra terra, integrando attività di intrattenimento e commerciali con attività museali e di scuola.

