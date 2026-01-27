Ca' del Liscio all' asta club Casadei | Pubblico e privato lavorino assieme per salvare la memoria della nostra cultura

La Ca' del Liscio, simbolo della cultura musicale locale, è attualmente soggetta a un’asta giudiziaria. La discoteca rappresenta un patrimonio storico e culturale, e il suo futuro richiede un impegno condiviso tra pubblico e privato. È importante sostenere iniziative che possano contribuire alla salvaguardia di questa memoria collettiva, affinché possa continuare a far parte del tessuto culturale della comunità.

Il club con sede a Ravenna: "Si creerebbe cosi uno spazio aggregativo per la comunità territoriale ma anche uno spazio di attrazione turistica unico al mondo" Si rinnovano gli appelli per preservare la Ca' del Liscio. La storica discoteca su via Dismano, poi divenuta Ca' del Ballo, è infatti al centro di un'asta giudiziaria da 4,7 milioni di euro. Dopo l'appello di Giordano Sangiorgi del Mei di Faenza, è Armando Faccani, presidente del Club Secondo Casadei, con sede a Ravenna, a esprimere il suo sostegno alle ipotesi di salvaguardia e tutela della Ca' del Liscio. Secondo il presidente del club, "si creerebbe così uno spazio aggregativo per la comunità territoriale ma anche uno spazio di attrazione turistica unico al mondo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Ca del Liscio L’ultimo valzer della Ca’ del Liscio, all'asta il tempio di Casadei. Sangiorgi: "Potrebbe diventare un museo interattivo" All’asta il celebre tempio di Casadei, la Ca’ del Liscio, fondato nel 1976 da Raoul Casadei per celebrare la musica romagnola. Ca’ del Liscio all’asta, l’idea per salvare la storica balera: “Valutiamo un azionariato popolare” Ca’ del Liscio, storica balera di Ravenna, è stata messa all’asta. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Ca del Liscio Argomenti discussi: La Ca’ del Liscio fondata da Raoul Casadei va all’asta: affondate le trattative per affittarla; Ca’ del liscio all’asta, Sangiorgi (Mei): Serve una cordata pubblico-privata; L’ultimo valzer della Ca’ del Liscio, all'asta il tempio di Casadei. Sangiorgi: Potrebbe diventare un museo interattivo; Ca’ del Liscio all’asta. L’ipotesi di una cordata pubblico-privata. Ca’ del Liscio all’asta, il futuro resta aperto: appelli, proposte e il sostegno del Club Secondo CasadeiLa Ca’ del Liscio, storico tempio della musica e del ballo romagnolo voluto da Raoul Casadei, resta al centro di un acceso dibattito culturale e politico ... ravennanotizie.it Ca’ del Liscio all’asta. L’ipotesi di una cordata pubblico-privataLa messa all’asta di Ca’ del Liscio ha riaperto interrogativi sul destino di uno dei luoghi simbolo della musica e dell’intrattenimento romagnolo. Giordano Sangiorgi, direttore del Meeting delle Etich ... ravenna24ore.it Ca’ del Liscio all’asta. L’ipotesi di una cordata pubblico-privata x.com Fondata da Raoul Casadei, va all’asta la Ca’ del Liscio. Articolo del Ravenna - Il Resto del Carlino. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.