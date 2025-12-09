Crepet | Soffiare il naso ai propri figli correggerli tutto impedisce di crescere I genitori hanno invaso militarmente i loro spazi
Non si è trattato di una scelta improvvisa. Secondo lo psichiatra Paolo Crepet, ( Prima fila su Rai Radio 1 ) nel tempo si è verificata una sorta di “ invasione bellica ” degli adulti nel mondo giovanile. Un processo lento, quasi invisibile, che ha avuto inizio nel momento in cui genitori sempre più presenti, o meglio, sempre più impegnati a occuparsi dei figli, hanno iniziato a sostituirsi a loro. Il lavoro in fabbrica o nei campi ha lasciato spazio a un coinvolgimento costante nella vita dei bambini. Per qualcuno è stato un segno di attenzione. Per Crepet, l’inizio di una deriva. L'articolo Crepet: “Soffiare il naso ai propri figli, correggerli tutto impedisce di crescere. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Crepet: «Dietro ai problemi di molti giovani c'è una cosa che si chiama eredità. Mi fanno ridere i bambini con i trolley a scuola» - «Mordere il cielo», lo spettacolo teatrale di Paolo Crepet, è arrivato ieri sera anche a Brescia, al teatro Clerici (I miei spettacoli? Come scrive brescia.corriere.it