Dopo il conclusivo episodio di Hercai – Amore e vendetta, questa sera alle 21.50 su Real Time debutta Melek – Il coraggio di una madre. La serie racconta la storia di una donna malata che, di fronte alle difficoltà, si confronta con il passato per proteggere i propri figli, dimostrando forza e determinazione in un percorso di sacrificio e speranza.

D opo il finale di Hercai – Amore e vendetta, stasera alle 21.50 su Real Time debutta Melek – Il coraggio di una madre. La nuova serie turca va in onda con la prima puntata in anteprima ed entrerà stabilmente in palinsesto a partire da lunedì 2 marzo. Trasmessa in patria dal 2019 al 2021 con il titolo originale Benim Adam Melek, racconta la storia di una madre disposta a tutto per salvare i propri figli e costretta a farlo nel momento più difficile che il destino le riserva. Cosa vedere su Netflix a gennaio 2026: le migliori serie tv e i film più interessanti del mese X Leggi anche › “Hercai” finisce stasera: cosa succede nell’ultima puntata della soap turca Melek – Il coraggio di una madre, stasera 26 gennaio 2026 la prima puntata: anticipazioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La storia di una donna malata costretta a fare i conti col passato per proteggere i propri figli

