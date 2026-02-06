Assegno di inclusione a Bergamo aumenta la richiesta | Ma la metà delle famiglie fragili è esclusa

A Bergamo, nel dicembre 2025, più di 3.100 famiglie ricevevano l’assegno di inclusione. Tuttavia, molti nuclei fragili restano fuori dal beneficio: circa la metà delle famiglie in difficoltà non ne beneficia ancora. La situazione evidenzia come le richieste siano in aumento, ma le risorse non bastano a coprire tutti.

A Bergamo, nel dicembre 2025, 3.160 nuclei familiari risultavano percettori dell’ assegno di inclusione, per un totale di 5.889 persone e un importo medio di 615 euro. La provincia orobica rappresenta l’8% del totale regionale di persone coinvolte nella gestione dell’Adi. A giugno dello scorso anno, i nuclei beneficiari erano 131 in più, con 334 familiari in più. Nel dicembre 2024, le famiglie che hanno ottenuto il riconoscimento dell’assegno erano 2.899, con 5.353 persone coinvolte. In un anno, la crescita nell’utilizzo di questa misura è stata del 9%. Ma nel 2023, ultimo anno di pagamento del Reddito di Cittadinanza, i nuclei familiari coinvolti erano più del doppio, e superiori di quasi tre volte i componenti interessati.🔗 Leggi su Bergamonews.it

L'Alleanza contro la povertà critica duramente l'emendamento del governo alla legge di Bilancio, che prevede il dimezzamento della prima mensilità dell'Assegno di Inclusione al rinnovo.

Nel primo semestre del 2025, l'assegno di inclusione ha visto un aumento, raggiungendo oltre 8.

