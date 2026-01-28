La ricchezza delle famiglie italiane cresce ma resta ancora sotto i livelli pre-pandemia | ecco perché
La ricchezza delle famiglie italiane cresce nel 2024, ma l’inflazione continua a mangiare parte dei risparmi. Nonostante un aumento, il valore reale del patrimonio resta sotto i livelli pre-pandemia. La gente si domanda se questa crescita sarà sufficiente a riprendere il passo con i prezzi in salita.
La ricchezza delle famiglie italiane aumenta nel 2024, ma l'inflazione continua a eroderne il valore reale. I dati Istat mostrano un recupero solo apparente, trainato soprattutto da case e mercati finanziari. Ecco perché.🔗 Leggi su Fanpage.it
La ricchezza delle famiglie italiane si sgretola: più disuguaglianze e meno risparmi
Negli ultimi tredici anni, la ricchezza delle famiglie italiane ha mostrato segnali di stagnazione e diminuzione reale, accentuando le disuguaglianze.
Ricchezza delle famiglie italiane in frenata: ‘Dal 2012 -2% in termini reali’
Negli ultimi tredici anni, la ricchezza delle famiglie italiane ha registrato una crescita limitata, con un calo del 2% in termini reali dal 2012.
La ricchezza delle famiglie italiane cresce ma resta ancora sotto i livelli pre-pandemia: ecco perchéLa ricchezza delle famiglie italiane aumenta nel 2024, ma l’inflazione continua a eroderne il valore reale. I dati Istat mostrano un recupero solo apparente, trainato soprattutto da case e mercati fin ... fanpage.it
Istat, la ricchezza delle famiglie perde il 5% sul 2021 per effetto dell'inflazioneIl capitale netto per nucleo familiare – nel 2024 – in Italia era pari a 199 mila euro, tra i valori più bassi nel confronto con gli altri paesi ... repubblica.it
LA RICCHEZZA NETTA DELLE FAMIGLIE ITALIANE, NEL 2024, È SI' AUMENTATA RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE.. x.com
Alla fine del 2024 la ricchezza netta delle famiglie italiane è stata pari a 11.732 miliardi di euro - facebook.com facebook
