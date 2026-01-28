La ricchezza delle famiglie italiane cresce ma resta ancora sotto i livelli pre-pandemia | ecco perché

La ricchezza delle famiglie italiane cresce nel 2024, ma l’inflazione continua a mangiare parte dei risparmi. Nonostante un aumento, il valore reale del patrimonio resta sotto i livelli pre-pandemia. La gente si domanda se questa crescita sarà sufficiente a riprendere il passo con i prezzi in salita.

La ricchezza delle famiglie italiane aumenta nel 2024, ma l'inflazione continua a eroderne il valore reale. I dati Istat mostrano un recupero solo apparente, trainato soprattutto da case e mercati finanziari. Ecco perché.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

