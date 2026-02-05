Auto usate anche a Frosinone il mercato cresce | +3,7% di passaggi di proprietà nel 2025

Nel 2025, il mercato delle auto usate a Frosinone cresce del 3,7%. L’aumento dei prezzi delle auto nuove spinge sempre più persone a scegliere il veicolo di seconda mano. Ora, molti preferiscono investire in auto recenti e ben equipaggiate senza spendere troppo. La domanda è in aumento e il settore si muove con numeri più alti rispetto agli anni passati.

L'aumento dei prezzi delle auto nuove sta spingendo sempre più i laziali verso l'usato, grazie a soluzioni più accessibili e alla possibilità di guidare modelli recenti e ben equipaggiati senza sforare il budget. Secondo l'Osservatorio AutoScout24, nel 2025 il mercato delle auto usate nella.

