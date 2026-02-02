Crans-Montana Mattarella al Niguarda in visita ai feriti

Il presidente Sergio Mattarella ha visitato i feriti al Niguarda di Milano, arrivando inaspettatamente questa mattina. Ha parlato con i medici e i pazienti, ringraziandoli per l’impegno quotidiano e quello dimostrato in questa emergenza. La visita si è svolta in silenzio, senza proclami, ma ha lasciato un segno forte tra chi si trova a combattere contro le conseguenze di un incidente o di una crisi.

(Adnkronos) – “Ringrazio voi per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto e state facendo in questa circostanza”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando i medici dell’ospedale Niguarda di Milano che curano i ragazzi rimasti feriti nella tragedia di Crans-Montana. Il capo dello Stato, oggi nel capoluogo lombardo per gli. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su Mattarella Crans Montana Crans-Montana, Mattarella in visita ai feriti al Niguarda di Milano Sergio Mattarella ha visitato questa mattina i giovani feriti all’ospedale Niguarda di Milano. Mattarella al Niguarda, la visita a sorpresa ai feriti di Crans-Montana: «Ridiamo una vita piena a questi ragazzi». E ai medici: «Grazie per quel che state facendo» La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Crans Montana, la strage dei ragazzi: parlano i parenti delle vittime - Vita in diretta 06/01/2026 Ultime notizie su Mattarella Crans Montana Argomenti discussi: Mattarella a Dubai incontra il padre di Emanuele Galeppini morto a Crans-Montana; Il presidente Mattarella incontra a Dubai il papà di Emanuele Galeppini; Strage di Crans-Montana, Mattarella incontra a Dubai il padre di Emanuele Galeppini; Mattarella alla cerimonia in memoria delle vittime dell’incendio di Crans-Montana. Crans-Montana, Mattarella al Niguarda: l’incontro con i familiari dei feriti. E ai medici: Grazie per quello che fateIl presidente della Repubblica si è recato dai giovani rimasti coinvolti nel rogo de Le Constellation, la notte di Capodanno. Al momento restano 8 ricovertai, tre ancora in gravissime condizioni ... msn.com Crans-Montana, Mattarella incontra i feriti ricoverati al NiguardaIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato questa mattina all’ospedale Niguarda di Milano per far visita ai ragazzi rimasti feriti nel rogo ... thesocialpost.it Mattarella al Niguarda visita i feriti di Crans-Montana. Il capo dello Stato ha incontrato i medici e i familiari. #ANSA - facebook.com facebook #MilanoCortina2026 al via tra 4 giorni e c'è incertezza sulla condizione di Federica #Brignone, reduce da un lungo stop per infortunio e dal 18° posto nel Super G a Crans-Montana. Maria Rosa Quario, madre dell'azzurra ed ex sciatrice, oggi a Radio anch'io S x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.