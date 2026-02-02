Sergio Mattarella ha visitato questa mattina i giovani feriti all’ospedale Niguarda di Milano. Il presidente della Repubblica si è recato sul posto per parlare con i ragazzi ancora ricoverati dopo il rogo di Capodanno a Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera. La visita arriva nel momento in cui i medici continuano a curare le vittime di quell’incendio.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto all’ospedale Niguarda di Milano dove sono ancora ricoverati alcuni dei ragazzi coinvolti nel rogo di Capodanno a Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera. Al Niguarda, dove sono stati portati i 12 feriti italiani, a distanza di un mese restano ricoverate 8 persone. Il Capo dello Stato parteciperà anche all’inaugurazione della 145^ Sessione del Comitato Olimpico Internazionale, in programma al Teatro alla Scala alle ore 19, in vista dell’inizio delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. Poco prima, il Presidente della Repubblica incontrerà i membri del CIO nella Sala Alessi di Palazzo Marino in una tradizionale cerimonia di benvenuto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crans-Montana, Mattarella in visita ai feriti al Niguarda di Milano

Giorgia Meloni ha visitato l’ospedale Niguarda di Milano, incontrando alcuni dei giovani feriti nell’incidente di Crans-Montana.

Il Niguarda di Milano ospita attualmente 11 feriti dell’incendio di Crans-Montana, tutti in condizioni critiche e con prognosi riservata.

Crans Montana, la strage dei ragazzi: parlano i parenti delle vittime - Vita in diretta 06/01/2026

Argomenti discussi: Mattarella a Dubai incontra il padre di Emanuele Galeppini morto a Crans-Montana; Il presidente Mattarella incontra a Dubai il papà di Emanuele Galeppini; Strage di Crans-Montana, Mattarella incontra a Dubai il padre di Emanuele Galeppini; Mattarella alla cerimonia in memoria delle vittime dell’incendio di Crans-Montana.

Crans-Montana, Mattarella a Dubai incontra il padre di Emanuele GaleppiniUn incontro riservato: Mattarella a Dubai parla con il padre di Emanuele Galeppini, morto a Crans-Montana, ricordando una tragedia che ha segnato l’inizio dell’anno e decine di famiglie colpite profon ... notizie.it

Mattarella a Dubai incontra il padre di Emanuele Galeppini morto a Crans-MontanaIl presidente della Repubblica ha visto il papà della giovane vittima che viveva qui con la famiglia. Due settimane fa il capo di Stato alla commemorazione di ... repubblica.it

