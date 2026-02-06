Questa mattina a Crans-Montana, Jean-Marc Gabrielli, uno dei proprietari coinvolti nell’incendio di Capodanno, ha accusato Moretti di non avergli insegnato le procedure di sicurezza. Davanti ai pubblici ministeri, il

Inoltre, oggi davanti ai pm comparirà Christophe Balet, responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana, indagato per i presunti mancati controlli sull’edificio Jean-Marc Gabrielli, il "figlioccio" dei proprietari del locale distrutto dall’incendio di Capodanno a Crans-Montana, ha di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Crans- Montana, le accuse del "figlioccio" Jean-Marc Gabrielli: “Moretti non mi hanno formato sulle procedure di sicurezza”

Approfondimenti su Crans Montana Jean Marc

Jean-Marc Gabrielli, figlioccio dei Moretti, si difende dalle accuse che lo pongono come responsabile della mancanza di formazione e preparazione per le emergenze.

Jean-Marc Gabrielli, giovane corso legato alla famiglia Moretti, ha recentemente condiviso il suo punto di vista sulla tragedia del rogo di Capodanno al Constellation di Crans-Montana.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Crans Montana Jean Marc

Argomenti discussi: Mai formato per le emergenze: le accuse del figlioccio dei Moretti nell’inchiesta sulla strage di Crans-Montana; Crans-Montana, Eleonora Daniele attacca i Moretti dopo la lettera d'accuse all'Italia: Vittime prese in giro; Crans-Montana, i residenti accusano l'Italia: Tutto quello che è italiano è una catastrofe; Svizzera, la controffensiva di Moretti per smontare le accuse. L’incubo di un’inchiesta flop.

Mai formato per le emergenze: le accuse del figlioccio dei Moretti nell’inchiesta sulla strage di Crans-MontanaJean-Marc Gabrielli dichiara agli inquirenti di non aver mai ricevuto formazione per gestire emergenze nel bar Le Constellation ... ilfattoquotidiano.it

Crans-Montana sotto accusa per emergenze gestite senza adeguata formazione.Lettera dei proprietari ai dipendenti dopo la strageLa missiva dei coniugi francesi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale Le Constellati ... assodigitale.it

Jean-Marc Gabrielli dichiara agli inquirenti di non aver mai ricevuto formazione per gestire emergenze nel bar Le Constellation facebook