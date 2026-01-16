Jean-Marc Gabrielli il figlioccio dei Moretti e fidanzato di Cyane | Jacques e Jessica lavorano con passione
Jean-Marc Gabrielli, giovane corso legato alla famiglia Moretti, ha recentemente condiviso il suo punto di vista sulla tragedia del rogo di Capodanno al Constellation di Crans-Montana. Con un approccio sobrio e rispettoso, ha sottolineato l’impegno di Jacques e Jessica nel loro lavoro, evidenziando il valore della passione e della dedizione. La sua testimonianza offre uno sguardo diretto e autentico su una vicenda che ha coinvolto molte persone.
A settimane dalla tragedia del rogo di Capodanno al Constellation di Crans-Montana, una delle voci che ha deciso di esporsi pubblicamente è quella di Jean-Marc Gabrielli, trentenne corso che Jacques Moretti ha più volte descritto come "un figlio" e fidanzato della cameriera Cyane Panine. In un’intervista all’emittente francese Bfm, Gabrielli ha difeso apertamente i titolari del locale, oggi al centro di un’inchiesta per omicidio colposo, lesioni e incendio colposo. "Persone appassionate, gli estintori c’erano". Ripreso di spalle e con la voce spezzata dall’emozione, Gabrielli ha parlato di Jacques Moretti e della moglie Jessica Maric come di " persone presenti nei loro affari, che lavorano con passione e umanità ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
