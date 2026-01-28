Strage di Crans Montana | nuovo indagato era responsabile della sicurezza del Comune Azzurri di sci | omaggio alle vittime

La Procura del Vallese ha aperto un’indagine dopo l’incendio nel bar Le Constellation di Crans-Montana, la notte di Capodanno. La procura ha iscritto nel registro degli indagati anche un ex responsabile della sicurezza del Comune. L’uomo, ora sotto accusa, aveva ruoli di controllo prima del rogo che ha causato vittime e ha scosso la località svizzera. Nel frattempo, gli azzurri di sci hanno reso omaggio alle vittime dell’incidente.

Secondo quanto appreso dalla tv svizzera RTS, l'uomo, incaricato di diversi controlli antincendio nel bar Constellation, sarà ascoltato il 9 febbraio. Il suo avvocato, David Aïoutz, ha confermato la notizia. Finora, per l'incendio in cui sono morte 40 persone, risultavano indagati solo i proprietari del locale Jacques e Jessica Moretti. Intanto oggi, 28 gennaio 2026, la nazionale italiana di sci ha reso omaggio alle vittime di Capodanno nel bar Le Constellation. Gli azzurri hanno detto che, per loro, si è trattato di un atto doveroso.

