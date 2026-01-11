Crans-Montana l’ammissione di Jacques Moretti nei verbali dell’interrogatorio | Si la porta di sicurezza era chiusa a chiave

L'inchiesta sulla strage di Crans-Montana si approfondisce dopo le dichiarazioni di Jacques Moretti, che ha confermato durante l'interrogatorio che la porta di sicurezza era chiusa a chiave. Moretti ha anche riferito di aver forzato l’ingresso, trovando numerosi feriti e il corpo senza vita di una giovane cameriera. Questa testimonianza rappresenta un passo importante nella ricostruzione dei fatti e nella fase investigativa in corso.

Crans-Montana, le ammissioni di Jacques Moretti: «La porta di sicurezza era chiusa da dentro: l'ho forzata, ho visto i primi corpi. Ho provato a salvare la nostra cameriera» - Montana, l’interrogatorio di Moretti: «Ho forzato l’ingresso, dietro c’erano i corpi» ... msn.com

A più di una settimana dalla strage di Crans-Montana costata la vite a 40 persone, tra cui 6 teenager italiani, sono arrivate le scuse della vicesindaca di Crans-Montana per i mancati controlli https://shorturl.at/jG7AR - facebook.com facebook

Crans-Montana: Moretti, il giro della prostituzione e i “protettori svizzeri” x.com

