Crans-Montana l’ammissione di Jacques Moretti nei verbali dell’interrogatorio | Si la porta di sicurezza era chiusa a chiave
L'inchiesta sulla strage di Crans-Montana si approfondisce dopo le dichiarazioni di Jacques Moretti, che ha confermato durante l'interrogatorio che la porta di sicurezza era chiusa a chiave. Moretti ha anche riferito di aver forzato l’ingresso, trovando numerosi feriti e il corpo senza vita di una giovane cameriera. Questa testimonianza rappresenta un passo importante nella ricostruzione dei fatti e nella fase investigativa in corso.
Moretti ha raccontato di aver forzato la porta una volta arrivato sul posto, trovandosi davanti decine di feriti e il corpo senza vita di una cameriera di 24 anni, una delle prime vittime accertate L'inchiesta sulla strage di Crans-Montana entra in una fase cruciale dopo l'ammissione di Jacqu.
