Crans-Montana interrogatorio per il responsabile della sicurezza del Comune E Jacques Moretti assiste

A Crans-Montana si è svolto l’interrogatorio di Christophe Balet, responsabile della sicurezza del Comune, coinvolto nell’indagine sull’incendio del bar Constellation di Capodanno. I pm svizzeri vogliono capire se ci sono responsabilità o negligenze che abbiano potuto contribuire alla tragedia, che ha provocato 41 morti e oltre 100 feriti. Jacques Moretti, presente, ha assistito all’interrogatorio senza rilasciare dichiarazioni. Le indagini continuano per chiarire cosa sia successo quella notte e se siano state

Proseguono le indagini svizzere sul rogo del bar Constellation di Crans-Montana. Oggi davanti ai pm è stato convocato Christophe Balet, responsabile della sicurezza del Comune, indagato nell'inchiesta sull'incendio di Capodanno che ha causato 41 morti e 115 feriti. Jacques Moretti è arrivato nel campus universitario dove si svolge l'audizione accompagnato dal suo avvocato e, entrando, ha dichiarato: "Siamo annientati. Penso ogni istante alle vittime", ha anche aggiunto di aspettarsi "molto" dall'audizione. L'interrogatorio si tiene davanti alla vice procuratrice generale del Cantone Vallese, Catherine Seppey, alla presenza di diverse decine di avvocati che rappresentano le famiglie delle vittime della tragedia.

