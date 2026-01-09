Crans-Montana l'accusa ai Moretti | Hanno distrutto video e foto Disposte autopsie su vittime italiane
Oggi a Crans-Montana si svolge un nuovo interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation. Le autorità hanno accusato i Moretti di aver distrutto materiale video e fotografico relativo a un caso in corso. Disposte anche autopsie sulle vittime italiane coinvolte. La vicenda si inserisce in un’indagine più ampia sulla presunta responsabilità dei proprietari e sulle circostanze delle morti.
Atteso nella mattinata di oggi, venerdì 9 gennaio, nuovo interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana. L'accusa di uno dei legali: "La notte della strage cancellarono video e foto dai profili del locale". 🔗 Leggi su Fanpage.it
