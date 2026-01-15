Crans-Montana i Moretti contro Cyane Panine | Non doveva salire sulle spalle con le candele pirotecniche

A Crans-Montana, i proprietari del Constellation, Jacques e Jessica Moretti, commentano l’incidente di Capodanno che ha causato la morte di Cyane Panine. Secondo loro, la cameriera non avrebbe dovuto salire sulle spalle con le candele pirotecniche, ritenendo che si trattasse di un’idea individuale. L’accaduto ha sollevato questioni sulla sicurezza e sulla responsabilità durante i festeggiamenti.

