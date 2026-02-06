Crans-Montana e i mancati controlli al Constellation il responsabile della sicurezza del comune | Problemi al sistema informatico

Nuove rivelazioni scuotono ancora la piccola località svizzera dopo la strage al Constellation. Christophe Balet, il responsabile della sicurezza del Comune, ha ammesso che ci sono stati problemi al sistema informatico che gestisce i controlli. Nonostante questo, Balet ha chiarito che lui stesso non possiede il brevetto di prevenzione anticendio, anche se ne ha altri. La vicenda apre nuovi dubbi sulla gestione della sicurezza in quella notte fatale.

Nuove rivelazioni arrivando dopo la strage di Crans-Montana. Christophe Balet, responsabile della sicurezza pubblica del Comune non avrebbe il brevetto di prevenzione anticendio, ma quelli riguardanti la sicurezza e la salute. Il dettaglio sta emergendo nell'interrogatorio del funzionario pubblico, in corso a Sion. L'uomo, a cui la procura ha sequestrato il cellullare, è indagato nell'inchiesta del rogo del Constellation, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Non è al momento chiaro se la certificazione, di cui Balet è sprovvisto, sia obbligatoria per l'esercizio di quel tipo di funzione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

A Crans-Montana, un ex responsabile della sicurezza del Comune sarà ascoltato dai magistrati nell’ambito dell’inchiesta sull’incendio di Capodanno.

La procura di Sion ha aperto un’indagine su un ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana.

