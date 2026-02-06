Crans-Montana e i mancati controlli al Constellation il responsabile della sicurezza del comune | Problemi al sistema informatico

Da ilmattino.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuove rivelazioni scuotono ancora la piccola località svizzera dopo la strage al Constellation. Christophe Balet, il responsabile della sicurezza del Comune, ha ammesso che ci sono stati problemi al sistema informatico che gestisce i controlli. Nonostante questo, Balet ha chiarito che lui stesso non possiede il brevetto di prevenzione anticendio, anche se ne ha altri. La vicenda apre nuovi dubbi sulla gestione della sicurezza in quella notte fatale.

Nuove rivelazioni arrivando dopo la strage di Crans-Montana. Christophe Balet, responsabile della sicurezza pubblica del Comune non avrebbe il brevetto di prevenzione anticendio, ma quelli riguardanti la sicurezza e la salute. Il dettaglio sta emergendo nell'interrogatorio del funzionario pubblico, in corso a Sion. L'uomo, a cui la procura ha sequestrato il cellullare, è indagato nell'inchiesta del rogo del Constellation, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Non è al momento chiaro se la certificazione, di cui Balet è sprovvisto, sia obbligatoria per l'esercizio di quel tipo di funzione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

crans montana e i mancati controlli al constellation il responsabile della sicurezza del comune problemi al sistema informatico

© Ilmattino.it - Crans-Montana e i mancati controlli al Constellation, il responsabile della sicurezza del comune: «Problemi al sistema informatico»

Approfondimenti su Crans Montana

Crans-Montana, ex responsabile della sicurezza del Comune indagato per mancati controlli al Le Constellation

A Crans-Montana, un ex responsabile della sicurezza del Comune sarà ascoltato dai magistrati nell’ambito dell’inchiesta sull’incendio di Capodanno.

Crans Montana, indagato un ex responsabile della sicurezza del Comune per i mancati controlli

La procura di Sion ha aperto un’indagine su un ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Crans Montana

Argomenti discussi: Crans Montana, coniugi Moretti chiedono di oscurare sito sul rogo: Procura si oppone; Tragedia di Crans-Montana, tra inchiesta e polemiche; Crans-Montana. Moretti e la strana riunione dei dipendenti del Constellation; Crans-Montana, il Comune e i Moretti rinunciano alla prescrizione. Le telefonate choc la notte dell'incendio: Aiuto, muoio. Correte al Le Constellation.

crans montana e iCrans-Montana e i mancati controlli al Constellation, il responsabile della sicurezza del comune: «Problemi al sistema informatico»Nuove rivelazioni arrivando dopo la strage di Crans-Montana. Christophe Balet, responsabile della sicurezza pubblica del Comune non avrebbe il brevetto di prevenzione anticendio, ma ... ilmessaggero.it

crans montana e iTragedia in Vallese Guy Parmelin visita i feriti di Crans-Montana al NiguardaIl presidente della Confederazione Guy Parmelin ha fatto visita questa mattina ai feriti ricoverati all'ospedale milanese Niguarda in seguito all'incendio scoppiato a Capodanno nel bar «Le Constellati ... bluewin.ch

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.