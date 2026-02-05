spotify funzione page match che consente di passare tra libri cartacei e audiolibri

Spotify lancia una nuova funzione che permette di passare facilmente tra libri cartacei o ebook e audiolibri. Grazie a una fotocamera, l’app riconosce le pagine stampate e le collega all’audio, offrendo un modo più semplice per seguire le letture. La funzione si rivolge a chi ama leggere e ascoltare, rendendo più fluido il passaggio tra i due formati.

Un aggiornamento di Spotify introduce una funzione innovativa chiamata Page Match, che collega pagine stampate o ebook agli audiolibri, sfruttando la fotocamera per allineare testo e audio. Insieme a questa novità, la collaborazione con Bookshop.org permette l’acquisto diretto di copie fisiche dell’opera ascoltata, offrendo un’esperienza integrata di lettura e ascolto. spotify page match: sincronizzare testo stampato e audiolibro. La funzione Page Match consente di passare rapidamente dall’edizione cartacea o digitale all’audiolibro, senza interrompere l’attività in corso. Basta inquadrare una pagina e l’app sincronizza automaticamente il punto esatto nel file audio. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Spotify ha annunciato il lancio di una nuova funzione che semplifica la scelta tra audiolibri e libri cartacei.

Spotify lancia una nuova funzione chiamata Page Match, che permette di riprendere gli audiolibri esattamente dove si erano interrotti.

