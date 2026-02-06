La cerimonia di apertura delle Olimpiadi il pubblico di San Siro si scalda

Da quotidiano.net 6 feb 2026

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina sta per cominciare e il pubblico di San Siro si prepara. Gli spettatori, già seduti sugli spalti del Meazza, fanno le prove di tifo, pronti a vivere lo spettacolo che darà il via alla competizione. La tensione cresce mentre si avvicina il momento di scendere in campo.

