La cerimonia di apertura delle Olimpiadi il pubblico di San Siro si scalda

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina sta per cominciare e il pubblico di San Siro si prepara. Gli spettatori, già seduti sugli spalti del Meazza, fanno le prove di tifo, pronti a vivere lo spettacolo che darà il via alla competizione. La tensione cresce mentre si avvicina il momento di scendere in campo.

Manca pochissimo all'inizio dello show che darà il via alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. E il pubblico già seduto sugli spalti del Meazza fa le prove di "tifo".

