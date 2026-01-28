Musetti | Quando Djokovic si è fermato il dolore è aumentato Conosco il mio corpo so cos'è

Lorenzo Musetti ha spiegato cosa è successo durante il match contro Novak Djokovic. Quando il serbo si è fermato, lui ha sentito un aumento forte del dolore. Il giovane italiano ha detto di conoscere bene il suo corpo e di sapere cosa sta passando. Dopo il ritiro, Musetti ha parlato apertamente dell’infortunio e di quanto sia stato difficile continuare.

Lorenzo Musetti dopo il ritiro contro Djokovic ha parlato dell'infortunio e dell'entità dello stesso. Molto amareggiato il tennista italiano.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Djokovic Musetti Musetti: "Conosco il mio corpo, non potevo andare avanti. Provo dolore e tristezza" Lorenzo Musetti si apre dopo la sconfitta a Melbourne. Cosa significa quando il cane morde l’aria all’improvviso: cos’è il “fly biting” e perché lo fa Il comportamento di un cane che morde l’aria improvvisamente, noto come Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Djokovic Musetti Argomenti discussi: Lorenzo Musetti sfida Novak Djokovic all'Australian Open 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Australian Open, Sinner-Shelton e Musetti-Djokovic: quando si giocano i quarti; Australian Open, Sinner affronta Shelton e Musetti cerca l’impresa contro Djokovic: quando giocano gli…; Musetti-Djokovic, quarti Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv. Musetti, così no! Domina due set contro Djokovic, poi si fa male e si ritira. Nole in semifinaleNovak Djokovic conduce 9-1. La prima sfida risale al 2021 quando Nole battè Lorenzo agli ottavi del Roland Garros in cinque set, mentre l'ultima si è disputata nel 2025 nella finale di Atene portata a ... gazzetta.it Musetti sta male: l'azzurro si ritira quando è in vantaggio di due set su Djokovic agli Australian Open. Che cosa è successoLorenzo Musetti si ritira per un infortunio nei quarti degli Australian Open. L'azzurro era avanti di due set su Novak Djokovic (6-4 6-3 1-3), che va in semifinale. Un infortunio sbarra la strada a Lo ... affaritaliani.it Il quarto di finale degli Australian Open 2026 tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic resterà nella memoria per il dramma sportivo e l’incredibile fair play andato in scena sulla Rod Laver Arena. In un match che l’azzurro stava dominando, un infortunio improvvis - facebook.com facebook Uno sfortunatissimo Musetti in conferenza dopo il ritiro con Djokovic: “…Conosco il mio corpo, sono abbastanza sicuro che sia uno strappo. (…) Non ho parole per descrivere come mi sento in questo momento e per dire quanto sia duro per me questo infortuni x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.