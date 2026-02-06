Cosa vedremo nella cerimonia d' apertura delle Olimpiadi tra l' incognita Mattarella e l' ansia su Ghali

Da today.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera alle otto, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, inizia ufficialmente l’apertura delle Olimpiadi. L’atmosfera è tesa, tra l’incognita sulla presenza di Mattarella e l’attesa per il debutto di Ghali. La città si prepara a vivere un evento che promette spettacolo e emozioni.

Alle 20 di oggi, 6 febbraio, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano inizierà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Almeno 50 tra capi di Stato e di governo saranno presenti sugli spalti e oltre 2 miliardi di telespettatori si collegheranno in diretta per seguire lo.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Cosa vedremo nella Cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026

A che ora è la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi 2026 e cosa prevede il programma da Mariah Carey a Ghali

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026 si terrà questa sera alle 20, presso il stadio di Milano.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: I due bracieri di Milano e Cortina, costumi variopinti e un messaggio di pace: cosa vedremo nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi; Luci a San Siro Cosa vedremo nella Cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Tutto quello che c'è da sapere sulla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi Milano-Cortina; Impazza il toto ultimo tedoforo, ma cosa vivremo prima della cerimonia d'apertura? I velocisti apriranno a Bormio.

I due bracieri di Milano e Cortina, costumi variopinti e un messaggio di pace: cosa vedremo nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi«Uno spettacolo che parla dell'Italia al mondo, contemporanea, diversa e che parla di gioia, armonia e pace in un momento in cui ce n'è bisogno»: Simone Ferrari, Creative Director di Balich Wonder Stu ... video.corriere.it

Milano-Cortina 2026: chi accende il braciere olimpico e cosa simboleggiaMancano pochi giorni alla cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina, dove il protagonista sarà sicuramente il braciere che ospiterà la fiamma olimpica. Vediamo chi sarà coin ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.