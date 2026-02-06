La guerra tra Corona e Mediaset riprende con forza. Dopo le accuse dell’ex paparazzo contro Alfonso Signorini, l’azienda ha deciso di rispondere. Arriva un nuovo atto che mette in allarme l’ex reporter, che si trova ora in una posizione sempre più difficile. La tensione tra le parti si fa più alta, e il rischio di conseguenze serie si fa sentire.

Continua la faida tra Corona e Mediaset. Sembra passata una vita, ma in realtà sono passati pochi giorni da quando il noto ex paparazzo ha scoperchiato il vaso di Pandora legato ad Alfonso Signorini. Adesso la vicenda, che agli occhi del pubblico appare più come una telenovela, inizia ad avere risvolti giuridici ancora più seri. Nella serata di ieri, infatti, la Mediaset ha condiviso un comunicato contro l’ormai noto conduttore di Falsissimo. Mediaset e corona: una causa da 160 milioni. Partiamo subito dal dato più eclatante: Mediaset ha annunciato una causa civile da ben 160 milioni di euro contro Corona. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Cosa sta succedendo tra Mediaset e Corona? Arriva il secondo atto dall'azienda molto "pericoloso" per l'ex reporter

Approfondimenti su Mediaset Corona

Gomez attacca le fake news, definendole pericolose in Europa e chiedendosi chi decida cosa sia vero e cosa no.

Mediaset denuncia Fabrizio Corona e chiede il blocco dei social: come funziona per la legge

