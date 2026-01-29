Gomez attacca le fake news, definendole pericolose in Europa e chiedendosi chi decida cosa sia vero e cosa no. Il calciatore sottolinea che le fake news ci sono, ma non hanno grande capacità di influenzare l’opinione pubblica. La discussione sulla diffusione di notizie false diventa sempre più attuale, anche tra personaggi pubblici come Gomez.

“Le fake news sono una fake news. Esistono, ma la loro capacità di influenzare l’opinione pubblica è piccola. Io credo che in questo momento abbiano un’altra funzione. Da una parte servono agli editori per dire ‘venite da noi, leggete le nostre cose che sono più affidabili’. Dall’altra servono alla politica per giustificare la creazione dei ‘tribunali del giusto, del bello e del vero’. Perché quello che sta accadendo in Europa in nome della lotta alle fake news è molto pericoloso. Chi decide cosa è vero e cosa no? Lo abbiamo visto pochi giorni fa col caso Barbero “. È uno dei passaggi dell’intervento del condirettore de il Fatto Quotidiano e direttore de ilFattoQuotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gomez: “Fake news? Molto pericoloso ciò che sta accadendo in Europa. Chi decide cosa è vero e cosa no?”

Approfondimenti su Gomez FakeNews

Recenti notizie segnalano l’arresto di Can Yaman, noto attore turco, fermato dalle forze dell’ordine in Turchia.

Sul futuro di Mike Maignan si fa sempre più insistente il rumors di un possibile trasferimento all’Inter.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Peter Gomez (@petergomezblog) / Posts / X x.com

Fake news, intelligenza artificiale e crisi di credibilità: il Servizio comunicazioni della Diocesi di Verona ha organizzato un confronto aperto sul futuro della comunicazione. Al centro, l’urgenza di un approccio etico, umanistico e orientato alla relazione. L'articol - facebook.com facebook