Contestato un arresto del 2024 | sull’agente che ha ucciso il pusher a Rogoredo un fascicolo con l’accusa di falso

A Milano sono ancora in attesa di scoprire il nome dell’agente coinvolto nel caso di ieri. Nel frattempo, si indaga su un arresto contestato e si è aperto un fascicolo per falso ideologico, ma non ci sono ancora dettagli ufficiali sull’identità del poliziotto. La vicenda ha generato molte polemiche tra i cittadini e le forze dell’ordine.

Milano – È stato aperto un fascicolo a modello 44 con ipotesi di reato di falso ideologico (479 cp) in attesa di formale identificazione del poliziotto, il cui nome sarà poi aggiunto nelle prossime ore. Il falso ideologico su un verbale d’ arresto redatto nel 2024 nei confronti di un 20enne tunisino, che poi sarà assolto, era stato commesso dallo stesso poliziotto che ora è indagato con l’accusa di omicidio volontario per aver ucciso un 28enne marocchino. L’omicidio risale al 26 gennaio, in un controllo antispaccio nel quartiere dell’ex boschetto della droga di Rogoredo. Il caso del 2024 . Poco più di un anno fa il Tribunale - con la sentenza con cui aveva assolto il tunisino, accusato di detenzione a fini di spaccio di cocaina - aveva anche trasmesso gli atti ai pm per valutare «condotte penalmente rilevanti» nei confronti dell’assistente capo di Polizia che eseguì quell’arresto nel maggio 2024. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Contestato un arresto del 2024: sull’agente che ha ucciso il pusher a Rogoredo un fascicolo con l’accusa di falso Approfondimenti su Rogoredo Polizia Pusher ucciso a Rogoredo, il poliziotto indagato per omicidio e il precedente: i ?dubbi? su un arresto del 2024 La polizia indaga sull’uccisione di un pusher a Rogoredo, avvenuta ieri sera. Pusher ucciso a Rogoredo, ombre sul poliziotto per un vecchio arresto: “Le sue dichiarazioni non coincidevano con il video” La morte del 28enne marocchino Abderrahim “Zack” Mansouri a Rogoredo ha riacceso le indagini. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Rogoredo Polizia Argomenti discussi: Contestato un arresto del 2024: sull’agente che ha ucciso il pusher a Rogoredo un fascicolo con l’accusa di falso; Furto di capi d'abbigliamento in un negozio, rintracciato e arrestato grazie a una precisa descrizione; Corruzione in sanità, domiciliari confermati al primario del Sant’Eugenio; Spaccate nei negozi in centro a Bari, arrestato 37enne: quattro furti in un mese. Contestato un arresto del 2024: sull’agente che ha ucciso il pusher a Rogoredo un fascicolo con l’accusa di falsoContestata al poliziotto che ha sparato alla testa a Abderrahim Zack Mansouri la ricostruzione inventata di particolari per incastrare un ventenne tunisino poi assolto ... ilgiorno.it Youpol fa scattare l’arresto: 20enne fermato a Bari con quasi un chilo di hashishA Bari arrestato un 20enne dopo una segnalazione Youpol: in un garage a San Girolamo trovati panetti e dosi di hashish, quasi 1 kg. pugliapress.org *Violenza dopo scuola, arrestato per tentato omicidio 17enne* Al minore è contestato anche il porto di arma da punta e taglio in luogo pubblico Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #eseiprotagonista #ferito #minori #17enne #Arma #arrestato #dell facebook

