L'inchiesta di Fanpage sull'ex Forza Nuova che ha fatto affari con Chigi e FdI arriva in Parlamento

Un'inchiesta di Fanpage rivela come l'ex Forza Nuova abbia intrattenuto rapporti con Chigi e FdI, portando a un dibattito acceso in Parlamento. La vicenda solleva interrogativi sul confine tra istituzioni e partiti politici, evidenziando un cortocircuito politico e istituzionale che mette in discussione i principi di trasparenza e legalità.

"Siamo davanti a un cortocircuito politico e istituzionale inaccettabile, che cancella ogni confine tra Stato e partito". Lo ha detto Angelo Bonelli, esponente di Alleanza Verdi-Sinistra, commentando l'inchiesta di Fanpage.it sui rapporti economici tra Palazzo Chigi, Fratelli d'Italia e Martin Avaro, proprietario della società Italia Solution, ex esponente di spicco di Forza nuova. Fanpage.it L’inchiesta di Fanpage sull’ex Forza Nuova che ha fatto affari con Chigi e FdI arriva in Parlamento - "Siamo davanti a un cortocircuito politico e istituzionale inaccettabile, che cancella ogni confine tra Stato e partito" ... fanpage.it

Inchiesta urbanistica a Milano, dopo l’accusa di corruzione l’ex assessore Tancredi torna a lavorare in Comune - L'ex assessore all'Urbanistica Giancarlo Tancredi, indagato nell'ambito dell'inchiesta sull'urbanistica, è tornato a lavorare in Comune come dirigente ... fanpage.it

L’inchiesta “Amichetti d’Italia” di Fanpage.it, ha rivelato che l’istituto San Michele presieduto dall’esponente di Fratelli d’Italia Giovani Libanori ha assegnato contributi a due associazioni – per un totale di 35mila euro – per realizzare progetti di cui però non si tr - facebook.com facebook

Progetti fantasma al San Michele, dopo inchiesta di Fanpage l’istituto chiede indietro i fondi alle Onlus x.com

Due ex killer di cosa nostra rispondono alle domande sulla storia della mafia - CONFIDENTIAL #8

Video Due ex killer di cosa nostra rispondono alle domande sulla storia della mafia - CONFIDENTIAL #8 Video Due ex killer di cosa nostra rispondono alle domande sulla storia della mafia - CONFIDENTIAL #8