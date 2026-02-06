‘Corto Flegreo’ al via la sesta edizione riservata a giovani talenti

E’ iniziata la sesta edizione del festival cinematografico “Corto Flegreo”, dedicato a giovani talenti. I partecipanti avranno solo 48 ore per ideare, scrivere, girare e montare un cortometraggio, una sfida che richiama coraggio e creatività. L’appuntamento si è aperto ieri mattina a Palazzo Migliaresi, nel Rione Terra, dove sono stati presentati i dettagli del contest organizzato dall’associazione Liberass.

Tempo di lettura: 2 minuti di Gianluca Veluscek Solo due giorni per ideare, scrivere, girare e montare un film? I coraggiosi creativi che si sentono in grado di affrontare la sfida (quasi) impossibile lanciata dall’ associazione Liberass, possono mettere alla prova le proprie capacità e ambizioni iscrivendosi al contest cinematografico Corto Flegreo – 48 Ore per Creare un’Idea, presentato ieri mattina a Palazzo Migliaresi al Rione Terra. La sesta edizione è riservata a giovani talenti della settima arte e promossa per valorizzare il patrimonio naturalistico e storico dei Campi Flegrei. Partner dell’iniziativa Federalberghi Pozzuoli e Campi Flegrei Active, fortemente impegnati per la promozione e valorizzazione del territorio flegreo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ‘Corto Flegreo’, al via la sesta edizione riservata a giovani talenti Approfondimenti su Corto Flegreo “Estate Addosso”, al via la sesta edizione del progetto educativo e inclusivo per i giovani È stata presentata questa mattina nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca la sesta edizione di “Estate Addosso”, un progetto educativo e inclusivo rivolto ai giovani di Messina. Corto Flegreo – 48 Ore per creare un’idea Il Premio Cinematografico Corto Flegreo, alla sua sesta edizione, promosso dall’Associazione Liberass, rappresenta un punto di riferimento nel panorama del cinema breve e dei nuovi linguaggi audiovisivi. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Corto Flegreo Argomenti discussi: Corto Flegreo, lanciato il contest cinematografico: riuscite a girare un film in 48 ore?; Presentato Corto Flegreo 2026; Al via il bando per cortometraggi della nona edizione del Pop Corn Festival del Corto; Corto Flegreo 2026, a Pozzuoli la sesta edizione e il contest-lampo 48 Ore per un’idea. Festival Internazionale Cinematografico Corto Flegreo 2026: presentata a Pozzuoli la 6ª edizionePOZZUOLI – Si è tenuta giovedì 5 febbraio alle ore 11:00, presso Palazzo Migliaresi al Rione Terra di Pozzuoli (Largo Sedile dei Nobili), la conferenza stampa di presentazione della 6ª edizione del Fe ... cronacaflegrea.it Festival Internazionale Cinematografico Corto Flegreo 2026: presentata a Pozzuoli la 6ª edizione e il nuovo contest 48 Ore per Creare un’Ideapoliticamentecorretto.com - Festival Internazionale Cinematografico Corto Flegreo 2026: presentata a Pozzuoli la 6ª edizione e il nuovo contest 48 Ore per Creare un’Idea ... politicamentecorretto.com #Pozzuoli - Festival Internazionale Cinematografico Corto Flegreo 2026: presentata a Pozzuoli la 6ª edizione e il nuovo contest “48 Ore per Creare un’Idea” #Rassegna #Cinema #NanoTV facebook A POZZUOLI - Presentata la sesta edizione del Festival Internazionale Cinematografico Corto Flegreo ift.tt/zWVSTLK x.com

