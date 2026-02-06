‘Corto Flegreo’ al via la sesta edizione riservata a giovani talenti

Da anteprima24.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ iniziata la sesta edizione del festival cinematografico “Corto Flegreo”, dedicato a giovani talenti. I partecipanti avranno solo 48 ore per ideare, scrivere, girare e montare un cortometraggio, una sfida che richiama coraggio e creatività. L’appuntamento si è aperto ieri mattina a Palazzo Migliaresi, nel Rione Terra, dove sono stati presentati i dettagli del contest organizzato dall’associazione Liberass.

Tempo di lettura: 2 minuti di Gianluca Veluscek Solo due giorni per ideare, scrivere, girare e montare un film? I coraggiosi creativi che si sentono in grado di affrontare la sfida (quasi) impossibile lanciata dall’ associazione Liberass, possono mettere alla prova le proprie capacità e ambizioni iscrivendosi al contest cinematografico Corto Flegreo – 48 Ore per Creare un’Idea, presentato ieri mattina a Palazzo Migliaresi al Rione Terra. La sesta edizione è riservata a giovani talenti della settima arte e promossa per valorizzare il patrimonio naturalistico e storico dei Campi Flegrei. Partner dell’iniziativa Federalberghi Pozzuoli e Campi Flegrei Active, fortemente impegnati per la promozione e valorizzazione del territorio flegreo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

8216corto flegreo8217 al via la sesta edizione riservata a giovani talenti

© Anteprima24.it - ‘Corto Flegreo’, al via la sesta edizione riservata a giovani talenti

Approfondimenti su Corto Flegreo

“Estate Addosso”, al via la sesta edizione del progetto educativo e inclusivo per i giovani

È stata presentata questa mattina nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca la sesta edizione di “Estate Addosso”, un progetto educativo e inclusivo rivolto ai giovani di Messina.

Corto Flegreo – 48 Ore per creare un’idea

Il Premio Cinematografico Corto Flegreo, alla sua sesta edizione, promosso dall’Associazione Liberass, rappresenta un punto di riferimento nel panorama del cinema breve e dei nuovi linguaggi audiovisivi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Corto Flegreo

Argomenti discussi: Corto Flegreo, lanciato il contest cinematografico: riuscite a girare un film in 48 ore?; Presentato Corto Flegreo 2026; Al via il bando per cortometraggi della nona edizione del Pop Corn Festival del Corto; Corto Flegreo 2026, a Pozzuoli la sesta edizione e il contest-lampo 48 Ore per un’idea.

corto flegreo al viaFestival Internazionale Cinematografico Corto Flegreo 2026: presentata a Pozzuoli la 6ª edizionePOZZUOLI – Si è tenuta giovedì 5 febbraio alle ore 11:00, presso Palazzo Migliaresi al Rione Terra di Pozzuoli (Largo Sedile dei Nobili), la conferenza stampa di presentazione della 6ª edizione del Fe ... cronacaflegrea.it

corto flegreo al viaFestival Internazionale Cinematografico Corto Flegreo 2026: presentata a Pozzuoli la 6ª edizione e il nuovo contest 48 Ore per Creare un’Ideapoliticamentecorretto.com - Festival Internazionale Cinematografico Corto Flegreo 2026: presentata a Pozzuoli la 6ª edizione e il nuovo contest 48 Ore per Creare un’Idea ... politicamentecorretto.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.