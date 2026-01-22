Corto Flegreo – 48 Ore per creare un’idea

Il Premio Cinematografico Corto Flegreo, alla sua sesta edizione, promosso dall’Associazione Liberass, rappresenta un punto di riferimento nel panorama del cinema breve e dei nuovi linguaggi audiovisivi. Con un percorso di 48 ore dedicato alla creazione di idee, il premio si conferma come uno spazio di valorizzazione e scoperta di talenti emergenti nel settore.

Alla sua sesta edizione, il Premio Cinematografico Corto Flegreo, ideato e organizzato dall’Associazione Liberass, continua a rafforzare il proprio ruolo di osservatorio privilegiato sul cinema breve e sui nuovi linguaggi audiovisivi. L’edizione 2026 si arricchisce di una sfida particolarmente ambiziosa: il concorso gratuito “”, un contest che mette alla prova creatività, capacità organizzativa e visione autoriale in un tempo estremamente limitato. Il contest è promosso con il patrocinio della Regione Campania e dei Comuni di Pozzuoli, Quarto, Bacoli, Monte di Procida e Procida, oltre al Parco Archeologico dei Campi Flegrei e alla Federalberghi dei Campi Flegrei, che garantirà ospitalità gratuita ai partecipanti provenienti da località distanti.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Ora potrai creare il tuo corto Disney con due righe: l’accordo con OpenAIOpenAI e Disney hanno annunciato una collaborazione da un miliardo di euro, consentendo agli utenti di Sora, il generatore di video di OpenAI, di utilizzare personaggi di Disney, Pixar, Marvel e Star Wars per creare cortometraggi personalizzati in modo semplice e innovativo.

Dall’idea di Ginevra e Andrea nasce il club della corsa: “L’attività fisica è il modo perfetto per creare nuove relazioniNasce a Ferrara il club della corsa, ideato da Ginevra e Andrea, per promuovere l’attività fisica come occasione di socializzazione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Corto Flegreo: 48 Horas de Creatividad; 48 Hours to Craft a Vision.

Corto Flegreo: 48 Horas de CreatividadNace Corto Flegreo 48 Ore per Creare un’Idea, il nuovo contest cinematografico dedicato ai giovani talenti del cinema chiamati a realizzare un cortometraggio originale in soli tre ... ilmattino.it

Dal 16 al 18 febbraio Nuova sfida nei Campi Flegrei! Siete pronti Per chi ama e vuole fare cinema, Corto Flegreo lancia la Prima CALL nei Campi Flegrei: 48 ore per scrivere, girare e realizzare un Cortometraggio. Se ami le sfide, se vuoi emozionarti - facebook.com facebook