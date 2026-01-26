Estate Addosso al via la sesta edizione del progetto educativo e inclusivo per i giovani

È stata presentata questa mattina nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca la sesta edizione di “Estate Addosso”, un progetto educativo e inclusivo rivolto ai giovani di Messina. Giunto alla sua riproposizione, l’iniziativa mira a promuovere l’integrazione e il coinvolgimento dei giovani attraverso attività pensate per favorire la crescita personale e sociale in un contesto di ascolto e partecipazione.

Presentata a Palazzo Zanca la nuova edizione di “Estate Addosso”, iniziativa che coinvolge ragazzi e famiglie nella città, promuovendo crescita personale, inclusione sociale e valorizzazione delle risorse comunitarie Questa mattina, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, è stata presentata la sesta edizione di “Estate Addosso”, progetto ormai consolidato in ambito educativo e sociale per i giovani di Messina. All’incontro hanno partecipato il sindaco Federico Basile, l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore, il direttore generale del Comune Salvo Puccio, la presidente della Messina Social City Valeria Asquini e Aris Tufuxis di Open Impact, spin-off dell’Università di Milano-Bicocca che ha curato l’analisi di impatto sociale del progetto.🔗 Leggi su Messinatoday.it

A scuola di sogni con Pan di Stelle, al via 2^ edizione del progetto educativoÈ iniziata la seconda edizione di “Sogna e credici fino alle stelle”, un progetto educativo promosso da Pan di Stelle in collaborazione con D&F.

Leggi anche: Nel nome di Alice, al via la 14esima edizione del progetto Ies: la comunità unita per l'educazione stradale dei giovani

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Estate Addosso: lunedì 26 gennaio la conferenza stampa di presentazione della nuova annualità; FORTE ONDATA DI MALTEMPO – Gennaio 2026; Su Rai 1 la miniserie Morbo K in ricordo delle vittime del Giorno della Memoria.

Estate Addosso: presentata la nuova annualità del progetto di Messina per i giovaniPresentata al Comune di Messina l'annualità del progetto Estate Addosso con i realtivi dati forniti dalla startup di Milano Open Impact. normanno.com

Estate Addosso, a Messina la presentazione della nuova annualitàSi terrà lunedì 26 gennaio alle ore 9.30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, la conferenza stampa promossa dall’Amministrazione comunale e dall’Azienda Speciale Messina Social City per la pre ... strettoweb.com

Questa mattina abbiamo presentato la sesta edizione di Estate Addosso! Un progetto che negli anni è cresciuto, si è consolidato ed è diventato un appuntamento atteso da tanti ragazzi e famiglie Estate A - facebook.com facebook