Cortina hacker scatenati contro i siti Internet delle Olimpiadi

Gli hacker hanno preso di mira i siti internet legati alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Questa sera, mentre si svolge l’inaugurazione allo stadio San Siro, diversi portali sono stati colpiti da attacchi informatici. Le autorità stanno cercando di ripristinare i servizi e capire chi c’è dietro questa ondata di cyber attacchi.

Tempesta di attacchi informatici contro le sedi legate alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, che proprio questa sera verranno inaugurate allo stadio San Siro. Bersaglio delle incursioni sono stati i siti Internet dell'evento e quelli di alcuni Comitati olimpici; il gruppo che più si è reso maggiormente responsabile di questa attività è conosciuto come NoName057(16), noto per le posizioni fortemente filo-russe, che già alcuni giorni fa aveva condotto un attacco verso diversi sedi del Ministero degli Esteri e un albergo a quattro stelle di Cortina: in quell'occasione il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è detto "soddisfatto" di come il team predisposto alla difesa informatica ha sventato prontamente la minaccia.

