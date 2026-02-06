Corruzione il consigliere regionale Zannini oggi in Procura ma non risponde ai pm

Giovanni Zannini, consigliere regionale di Forza Italia, si presenta oggi in Procura ma sceglie di non rispondere ai pm. L’indagato ha preferito rimanere in silenzio davanti alle domande sull’inchiesta di cui è coinvolto, evitando di fornire dettagli sulla sua posizione. La sua scelta arriva in un momento di crescente attenzione sulla corruzione tra le istituzioni locali.

Il consigliere regionale di Forza Italia Giovanni Zannini si è presentato questa mattina in Procura a Santa Maria Capua Vetere.

Chiesto l’arresto per il consigliere regionale Zannini: è indagato per corruzione e concussione

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto l’arresto di Giovanni Zannini, consigliere regionale di Forza Italia, indagato per corruzione e concussione.

