Corruzione il consigliere regionale Zannini oggi in Procura ma non risponde ai pm
Giovanni Zannini, consigliere regionale di Forza Italia, si presenta oggi in Procura ma sceglie di non rispondere ai pm. L’indagato ha preferito rimanere in silenzio davanti alle domande sull’inchiesta di cui è coinvolto, evitando di fornire dettagli sulla sua posizione. La sua scelta arriva in un momento di crescente attenzione sulla corruzione tra le istituzioni locali.
Giovanni Zannini, consigliere regionale di Forza Italia, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere in merito a una delle 3 inchieste in cui risulta indagato.
Consigliere regionale indagato in Procura, ma non risponde ai pm
Il consigliere regionale di Forza Italia Giovanni Zannini si è presentato questa mattina in Procura a Santa Maria Capua Vetere.
Chiesto l’arresto per il consigliere regionale Zannini: è indagato per corruzione e concussione
La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto l’arresto di Giovanni Zannini, consigliere regionale di Forza Italia, indagato per corruzione e concussione.
Il consigliere regionale coinvolto nell'inchiesta per corruzione ha negato ogni addebito respingendo le accuse a suo carico. Difendendosi pubblicamente, ha assicurato di aver sempre operato nel rispetto della legge e dichiarato piena fiducia nella giustizia
Il consigliere Zannini respinge le accuse di corruzione, concussione e truffa - L'esponente di Forza Italia non ha risposto alle domande ma ha reso dichiarazioni spontanee al gip e depositato due memorie difensive
