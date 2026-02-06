Consigliere regionale indagato in Procura ma non risponde ai pm

Il consigliere regionale di Forza Italia Giovanni Zannini si è presentato questa mattina in Procura a Santa Maria Capua Vetere. I pm Giacomo Urbano e Anna Ida Capone lo avevano chiamato per un’indagine sulla corruzione, ma lui non ha risposto alle domande. Zannini si è limitato ad ascoltare senza fare commenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il consigliere regionale di Forza Italia Giovanni Zannini si è recato oggi in Procura a Santa Maria Capua Vetere dopo l'invito a comparire notificato dai pm Giacomo Urbano e Anna Ida Capone per il reato di corruzione. Zannini, accompagnato dal suo avvocato Angelo Raucci, si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'altro indagato nella stessa inchiesta, l'ex consigliere comunale ed ex assessore di Caserta Biagio Esposito, invece il 29 gennaio si non si è presentato in Procura. Per Zannini si tratta della terza inchiesta della procura di Santa Maria Capua Vetere che lo vede convolto.

