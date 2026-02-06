Corruzione assolto il sindaco di Rivalta di Torino Sergio Muro Partito Democratico | Torno sereno sapevo di essermi comportato bene

Il sindaco di Rivalta di Torino, Sergio Muro, è stato assolto dall’accusa di corruzione. Dopo l’udienza, Muro ha detto di sentirsi sereno: “Sapevo di essermi comportato bene”. Appena il giudice ha letto la sentenza, il primo a mostrare sollievo è stato proprio lui, che ora può tornare a concentrarsi sul suo lavoro senza il peso dell’accusa.

Assolto perché il fatto non sussiste. Il sindaco di Rivalta di Torino, Sergio Muro, ha tirato un sospiro di sollievo appena ha sentito il giudice del tribunale di Torino pronunciare queste parole. Oggi, 6 febbraio, ha partecipato di persona alla lettura della sentenza del processo di primo grado.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Approfondimenti su Rivalta di Torino Politica

Il sindaco di Rivalta, Sergio Muro, è stato assolto dall’accusa di corruzione.

La procura di Torino ha richiesto la condanna del sindaco di Rivalta di Torino, Sergio Muro, del Partito Democratico, con una pena di un anno e quattro mesi di carcere.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Rivalta di Torino Politica

Argomenti discussi: Cala Marin, si sgonfiano le accuse nel processo. Assolto l’ex sindaco di Carmiano; Corruzione, la Cassazione annulla con rinvio la condanna dell’ex sindaco di Rende Manna; Abusi edilizi: assolto ex sindaco di Carmiano Giancarlo Mazzotta; Assoluzione di Nino Savastano, l'abbraccio del sindaco Napoli: Anche in questa dolorosa vicenda ha mantenuto un atteggiamento forte.

Corruzione, assolto il sindaco di Rivalta di Torino Sergio Muro (Partito Democratico): Torno sereno, sapevo di essermi comportato beneAssolto perché il fatto non sussiste. Il sindaco di Rivalta di Torino, Sergio Muro, ha tirato un sospiro di sollievo appena ha sentito il giudice del tribunale di Torino pronunciare queste parole. Ogg ... torinotoday.it

Rivalta, assolto il sindaco Muro: non ci fu corruzioneAssolto perché il fatto non sussiste. Meglio di così proprio non poteva andare: é il commento a caldo dell'avv. Giacomo Telmon. ecodelchisone.it

-1 al venerdì più groove e hot di Torino BIG NEPENTHA LA STORIA CLUBBING DI TORINO DEEJAYS STORICI SERGIO FLASH - SISCO - TORE RIZZO vi aspettiamo con la musica che ha fatto scuola sarà anche bel tempo a Torino per noi che abbiamo le facebook

Adesso tutti a fare le anime belle, ma forse Re Sergio dovrebbe ricordarsi questa cosa qui Tra Pisa e Torino: l’errore di Mattarella che ha minato la fiducia nella polizia x.com