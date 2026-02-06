Corruzione assolto il sindaco di Rivalta Sergio Muro Partito Democratico | Torno sereno sapevo di essermi comportato bene

Il sindaco di Rivalta, Sergio Muro, è stato assolto dall’accusa di corruzione. Dopo la sentenza, Muro ha detto di tornare sereno perché sapeva di aver fatto tutto correttamente. Appena il giudice ha pronunciato l’assoluzione, il primo cittadino ha tirato un sospiro di sollievo.

Assolto perché il fatto non sussiste. Il sindaco di Rivalta di Torino, Sergio Muro, ha tirato un sospiro di sollievo appena ha sentito il giudice del tribunale di Torino pronunciare queste parole. Oggi, 6 febbraio, ha partecipato di persona alla lettura della sentenza del processo di primo grado.🔗 Leggi su Torinotoday.it Approfondimenti su Rivalta Sergio Muro Corruzione a Rivalta di Torino: chiesta la condanna del sindaco Sergio Muro (Partito Democratico) La procura di Torino ha richiesto la condanna del sindaco di Rivalta di Torino, Sergio Muro, del Partito Democratico, con una pena di un anno e quattro mesi di carcere. Ex Milan, Gattuso: “Italia? Sapevo di essermi preso una grande responsabilità” La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Rivalta Sergio Muro Argomenti discussi: Cala Marin, si sgonfiano le accuse nel processo. Assolto l’ex sindaco di Carmiano; Abusi edilizi: assolto ex sindaco di Carmiano Giancarlo Mazzotta; Assoluzione di Nino Savastano, l'abbraccio del sindaco Napoli: Anche in questa dolorosa vicenda ha mantenuto un atteggiamento forte; Presunti abusi edilizi nel lido Cala Marin. Assolto Giancarlo Mazzotta, ex sindaco di Carmiano. Rivalta, assolto il sindaco Muro: non ci fu corruzioneAssolto perché il fatto non sussiste. Meglio di così proprio non poteva andare: é il commento a caldo dell'avv. Giacomo Telmon. ecodelchisone.it Corruzione, la Cassazione annulla la condanna a Marcello Manna (ex sindaco di Rende): processo da rifareLa vicenda ha origine dall’inchiesta «Genesi», condotta dalla Procura di Salerno, che ha cercato di fare luce su presunti episodi di corruzione nel distretto giudiziario catanzarese. msn.com A Rivalta Flavia Gaudiano, candidata a sostegno del sindaco di centrosinistra Sergio Muro, ha ironizzato sui due agenti feriti negli scontri facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.