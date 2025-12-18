Corruzione a Rivalta di Torino | chiesta la condanna del sindaco Sergio Muro Partito Democratico

La procura di Torino ha richiesto la condanna del sindaco di Rivalta di Torino, Sergio Muro, del Partito Democratico, con una pena di un anno e quattro mesi di carcere. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, sollevando interrogativi sulla trasparenza e integrità delle cariche pubbliche.

Corruzione, la Procura chiede la condanna del sindaco di Rivalta e dell'ex primo cittadino di Castagnole x.com

Corruzione, la Procura chiede la condanna del sindaco di Rivalta e dell'ex primo cittadino di Castagnole - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.