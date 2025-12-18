Corruzione a Rivalta di Torino | chiesta la condanna del sindaco Sergio Muro Partito Democratico
La procura di Torino ha richiesto la condanna del sindaco di Rivalta di Torino, Sergio Muro, del Partito Democratico, con una pena di un anno e quattro mesi di carcere. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, sollevando interrogativi sulla trasparenza e integrità delle cariche pubbliche.
Un anno e quattro mesi di carcere. È questa la pena proposta dalla procura di Torino, il 16 dicembre, per il sindaco di Rivalta di Torino Sergio Muro (Partito Democratico). Secondo la sostituta procuratrice Fabiola D’Errico, va condannato per corruzione. Lo difende l’avvocato Giacomo Telmon. Un. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
