È morto a Roma il giudice Corrado Carnevale, noto per aver smascherato vizi di forma e errori procedurali nelle sentenze. Aveva 95 anni. Lascia un vuoto nel mondo della Giustizia italiana.

La Giustizia e il Diritto prima di tutto, con le iniziali maiuscole. Così ricorderemo il giudice Corrado Carnevale, scomparso l’altro giorno a Roma all’età di 95 anni. Un galantuomo del Diritto che ha lasciato un grande esempio, capace di “inimicarsi” tanta gente, di scarcerare imputati, pur di far rispettare le leggi e il Diritto. Corrado Carnevale, “l’ammazzasentenze”. I suoi detrattori lo avevano definito “l’ammazzasentenze” perché da presidente della prima sezione penale della Cassazione dal 1985 al 1993 annullò centinaia di sentenze d’appello per vizi di forma, errori procedurali o carenze di motivazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Corrado Carnevale “l’ammazzasentenze”: scomparso il giudice che smascherò vizi di forma ed errori procedurali

