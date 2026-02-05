È morto Corrado Carnevale il giudice ammazzasentenze

È morto a Roma Corrado Carnevale, il giudice noto come

È morto a Roma Corrado Carnevale, aveva 95 anni. È stato uno dei magistrati più potenti, controversi e discussi della storia repubblicana. Per quasi un decennio, alla guida della prima sezione penale della Corte suprema di Cassazione, ha esercitato un'influenza senza precedenti sul giudizio di.🔗 Leggi su Romatoday.it

Lunghi coccodrilli critici sul magistrato Corrado Carnevale detto "l'ammasentenze" per la sua ghigliottina su spinosi casi di mafia. Nessuno ne ricorda vicenda su LC assassinio Calabresi Sofri. #dejavu x.com