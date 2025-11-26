Casting aperti per il nuovo film di Michele Coppini ecco dove e come candidarsi
Prato, 26 novembre 2025 – Luci, ciak, azione! Le telecamere sono pronte, si cercano nuovi volti ed energie fresche. Attori, figuranti e comparse per diversi ruoli, uomini e donne, dai 18 agli 80 anni, per il nuovo film di Michele Coppini, “Non casca il mondo”, prodotto da Alessandro Ruggiero con la collaborazione di Toscana Film Commission e Fondazione Sistema Toscana. I casting saranno aperti sabato 6 dicembre 2025 a Prato, alle Manifatture digitali cinema teatro Francesco Nuti, dalle 10 alle 17. Agli aspiranti attori è richiesto di presentarsi con un curriculum artistico e una foto, e di preparare un testo a piacere di un qualsiasi film commedia, ma non sono accettati testi teatrali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
