Perugia insediata la consulta dei genitori dei servizi educativi Lorenzo Bertinelli eletto presidente

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 15 dicembre è stata ufficialmente insediata a Perugia la consulta dei genitori dei servizi educativi, che coinvolge le scuole dell’infanzia comunali e i nidi in convenzione con il comune. Durante l’insediamento, Lorenzo Bertinelli è stato eletto presidente, segnando un nuovo passo nella partecipazione delle famiglie nella gestione dei servizi educativi cittadini.

Immagine generica

Nella giornata di lunedì 15 dicembre si è insediata la consulta dei genitori dei servizi educativi, delle scuole dell’infanzia comunali e dei nidi in convenzione con il comune di Perugia. L'organo, istituito con una delibera approvata lo scorso luglio dal consiglio comunale, persegue l’obiettivo. Perugiatoday.it

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.