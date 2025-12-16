Perugia insediata la consulta dei genitori dei servizi educativi Lorenzo Bertinelli eletto presidente

Lunedì 15 dicembre è stata ufficialmente insediata a Perugia la consulta dei genitori dei servizi educativi, che coinvolge le scuole dell’infanzia comunali e i nidi in convenzione con il comune. Durante l’insediamento, Lorenzo Bertinelli è stato eletto presidente, segnando un nuovo passo nella partecipazione delle famiglie nella gestione dei servizi educativi cittadini.

Nella giornata di lunedì 15 dicembre si è insediata la consulta dei genitori dei servizi educativi, delle scuole dell'infanzia comunali e dei nidi in convenzione con il comune di Perugia. L'organo, istituito con una delibera approvata lo scorso luglio dal consiglio comunale, persegue l'obiettivo.

