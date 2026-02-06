coppa italia final four a casa della pro recco

La Coppa Italia di quest’anno si gioca ancora a Genova, alla piscina Sciorba, dove sabato si disputeranno le semifinali. La Pro Recco, detentrice del titolo, affronta il Posillipo, mentre il Brescia sfida il Savona. Le partite si svolgono in casa dei campioni, e tutti gli occhi sono puntati sulla squadra di casa, considerata la favorita.

L’abbuffata europea di Belgrado e Madeira, adesso la Coppa Italia. La pallanuoto non si ferma mai e ora i riflettori si spostano su Genova per la Final Four targata Unipol di sabato e domenica, con una protagonista annunciata: la Pro Recco non solo è la più forte, ma gioca in casa. “Sarà difficile per una serie di motivi, sin dalla semifinale contro un avversario che non ha niente da perdere” dice il tecnico Sandro Sukno. Cioè il Posillipo. Anche se i napoletani rilanciati da Pino Porzio stanno facendo bene, riesce comunque difficile ipotizzare un’impresa. Appare più equilibrata l’altra sfida, tra Brescia e Savona, quelle che anche in campionato possono creare qualche grattacapo alla grande favorita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Questa sera alla Sciorba di Genova si gioca la Final Four di Coppa Italia.

Final Four di Coppa Italia, Sukno: Rispettiamo il Posillipo, giocare in casa ci dà extra energia.

