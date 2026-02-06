Controllo amministrativo a Palermo finito con un colpo di scena imprenditore arrestato per droga e armi

La polizia di Palermo ha arrestato un giovane di 26 anni, titolare di un negozio nel centro storico, durante un controllo di routine. Durante la perquisizione, sono state trovate armi e droga, e l’uomo è stato portato in questura. La vicenda ha sorpreso gli agenti, che non si aspettavano di trovare sostanze illegali e armi in un’attività commerciale.

Arrestato un imprenditore a Palermo. Un giovane titolare di un esercizio commerciale è stato fermato con l'accusa di detenzione illegale di arma clandestina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, al termine di un controllo che ha portato al sequestro di armi e droga all'interno del suo locale in zona Olivella. Controlli amministrativi e scoperta inattesa Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l'operazione si è inserita in una più ampia strategia di monitoraggio dei locali commerciali del centro storico di Palermo. I militari della Stazione Centro, insieme agli agenti della Polizia Municipale, hanno avviato una serie di verifiche amministrative che hanno portato all'elevazione di sanzioni per oltre 3.

