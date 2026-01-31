Le forze dell’ordine hanno sorpreso nel cuore della notte un noto imprenditore di Treviso. Durante un’operazione, gli agenti hanno trovato armi e droga nella sua casa e lo hanno arrestato. Ora è in carcere in attesa di ulteriori sviluppi.

Un’operazione congiunta delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di un imprenditore trevigiano, indagato per detenzione illegale di armi e sostanze stupefacenti. L’individuo, già noto per la gestione di locali notturni, è stato bloccato durante un controllo notturno effettuato all’interno della sua abitazione, dove sono state trovate diverse armi da fuoco, munizioni e dosi di droga. L’operazione è avvenuta in un contesto di intensificazione dei controlli sulle attività illegali in provincia, in seguito a una serie di segnalazioni su comportamenti a rischio e violazioni della sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sorveglianza notturna a casa di un noto imprenditore: arrestato per detenzione di armi e droga

Un imprenditore bresciano di 36 anni è stato arrestato dalla Polizia Locale di Brescia, trovandolo in possesso di circa 40 kg di droga durante una indagine durata diversi mesi.

Il 15 gennaio, a Nocera Inferiore, i Carabinieri hanno eseguito tre arresti nei confronti di un uomo e due donne, accusati di detenzione di droga, armi e materiale esplosivo.

