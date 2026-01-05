Palermo maxi controllo allo Zen | armi modificate munizioni e droga

A Palermo, nel quartiere Zen, si è svolta una vasta operazione di controllo condotta da circa cento agenti della polizia. Durante l’intervento, sono state ispezionate diverse aree comuni e scantinati, con l’obiettivo di contrastare attività illecite. L’operazione ha portato al sequestro di armi modificate, munizioni e sostanze stupefacenti, contribuendo a rafforzare il lavoro di prevenzione e sicurezza nel quartiere.

Maxi operazione di controllo della polizia nel quartiere Zen di Palermo, dove circa cento agenti della questura hanno passato al setaccio scantinati e aree comuni. Nel corso dell'intervento sono state rinvenute armi, munizioni e sostanza stupefacente. Le armi sequestrate In uno scantinato di via Fausto Coppi gli agenti hanno trovato tre pistole modificate e quindi in grado di sparare: una modello.

"SITUAZIONE FUORI CONTROLLO" | Palermo, allo Zen ancora colpi d'arma da fuoco sul portone della chiesa, parla il parroco --> https://www.teleone.it/2026/01/03/ancora-colpi-darma-da-fuoco-sul-portone-della-chiesa-il-parroco-dello-zen-situazione-fuori- - facebook.com facebook

