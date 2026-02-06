Controlli attorno alla stazione centrale raffica di multe | sequestrato pure un manganello telescopico

Questa mattina i controlli attorno alla stazione centrale di Milano sono stati intensi. Gli agenti hanno multato 28 persone per violazioni del Codice della strada, ritirato una patente e denunciato tre individui per guida in stato di ebbrezza o senza patente. Sono stati anche sequestrati sei veicoli e dieci dosi di hashish. In più, hanno sequestrato un manganello telescopico e denunciato un uomo per spaccio e porto abusivo dell’arma. La situazione resta sotto stretta sorveglianza.

Ventotto verbali di contestazione per le violazioni del Codice della strada, una patente ritirata, tre denunce per guida in stato di ebbrezza o senza patente, sei fermi amministrativi, dieci dosi di hashish sequestrate e un'altra denuncia per spaccio e porto abusivo di un manganello telescopico.

