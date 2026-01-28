In giro con un manganello telescopico di metallo | denunciato un 43enne

La polizia ha denunciato un uomo di 43 anni di Ravanusa, perché era in giro con un manganello telescopico di metallo. Gli agenti lo hanno fermato e, durante il controllo, hanno trovato l’oggetto che potrebbe essere usato per offendere. Ora il 43enne rischia di dover rispondere di porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.

Porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. È per questa ipotesi di reato che un quarantatreenne di Ravanusa è stato denunciato dalla polizia alla Procura di Agrigento. Durante un controllo straordinario, realizzato dai poliziotti del commissariato di Canicattì, l'uomo è stato trovato in possesso di un manganello telescopico di metallo. Un attrezzo portato in giro senza alcuna motivazione e illegalmente. Il ravanusano è stato, appunto, deferito all'autorità giudiziaria. Il manganello è stato invece posto sotto sequestro.

