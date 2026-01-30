Supplenze docenti come cambia il completamento orario dal 2026 27Pillole di Question Time

Nel question time del 26 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV, Andrea Carlino ha parlato del nuovo modo di completare l’orario per i docenti delle GPS. Chiara Cozzetto dell’Anief ha spiegato come cambierà il sistema a partire dal 202627, quando il completamento orario non sarà più automatico. La novità riguarda tutti gli insegnanti che vengono nominati per spezzoni di orario e potrebbe modificare i loro turni di lavoro.

Ha precisato che "il diritto al completamento rimane comunque valido", indipendentemente dalla procedura utilizzata. Ha inoltre spiegato che tale diritto si applica in ogni caso in cui vi siano ore disponibili compatibili con l'orario dello spezzone già in essere, evidenziando che le scuole continuano a svolgere un ruolo centrale nella gestione di queste operazioni. La novità presente nella BOZZA delle GPS 202628, è quella che il completamento orario potrà avvenire anche frazionando le ore disponibili, garantendo comunque l'unicità dell'insegnamento o su posto sostegno. Un passaggio importante, se le lezioni sono già state avviate, è la verifica della compatibilità di orario tra gli spezzoni.

Durante il question time del 15 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, è stato affrontato un aspetto fondamentale riguardante il calcolo del punteggio del servizio nelle GPS per le supplenze 202627, con particolare attenzione a quando il servizio di insegnamento vale 12 punti.

