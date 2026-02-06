Continassa Juve | infortunio per Conceicao Da valutare per la Lazio

La Juventus deve fare i conti con un nuovo infortunio: Conceicao si è infortunato durante l’allenamento e ora è da valutare in vista della partita contro la Lazio. La società ha comunicato che il giocatore non sarà disponibile subito e le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni. La squadra si prepara quindi con qualche preoccupazione in più in un momento già complicato.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Infortunio Conceicao, il portoghese ha rimediato un leggero sovraccarico e la sua presenza contro la Lazio è da valutare. Le ultime Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Vlahovic: lesione di alto grado della giunzione muscolo – tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus attende gli esiti degli esami su Conceição, infortunatosi recentemente.

Argomenti discussi: Spalletti, ecco l'attaccante per la Juve: novità Vlahovic alla Continassa; Quando torna Vlahovic nella Juventus dopo il rientro alla Continassa: i tempi di recupero; Continassa, buone notizie per Spalletti: Yildiz è recuperato, va in panchina con l'Atalanta; Vlahovic è tornato alla Continassa: la Juventus riabbraccia il suo attaccante, quando sarà a disposizione di Spalletti.

Infortunio Yildiz, decisione a sorpresa della Juve: le sue condizioniAggiornamenti importantissimi in casa Juventus per quel che riguarda le condizioni fisiche di Kenan Yildiz: ecco le ultime ... calciomercato.it

Spalletti, ecco l'attaccante per la Juve: novità Vlahovic alla ContinassaDusan Vlahovic comincia finalmente a vedere uno spiraglio dopo mesi complicati. Il lungo stop che lo ha tenuto lontano dal campo sta entrando in una fase più incoraggiante, anche se la strada verso il ... msn.com

Juve, Vlahovic brucia le tappe: già al lavoro alla Continassa. Ma in Coppa non ci sarà - TuttoAtalanta.com facebook

