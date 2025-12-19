Continassa Juve | Bremer verso la convocazione con la Roma da valutare Cabal e Rugani
Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Oggi alle 16 mister Spalletti ha presentato Juventus-Roma con la solita conferenza stampa di rito all’Allianz Stadium. Il tecnico ha annunciato il ritorno tra i convocati di Milik e la probabile titolarità di Bremer. Da valutare Cabal e Rugani, acciaccati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Allenamento in corso. Bremer potrebbe essere titolare - La Juventus è in campo e si sta preparando in vista della sfida contro la Roma. tuttojuve.com
Allenamento in mattinata per la Juve. Bremer potrebbe essere titolare - La Juventus ha terminato l'allenamento mattutino in vista della sfida contro la Roma. tuttojuve.com
Infortunati Juve, svolta dalla Continassa: due bianconeri tornano in gruppo alla vigilia del Pafos, Spalletti può sorridere – VIDEO - Infortunati Juve, svolta alla vigilia del Pafos: Bremer e Rugani si allenano in gruppo, ma l’emergenza continua per l’attacco e per Gatti (l’inviato alla Continassa) – La vigilia della sfida di Champi ... juventusnews24.com
#Cristante idea sempre più concreta dalle parti della Continassa Secondo Tuttosport la #Juve starebbe pensando al centrocampista della #Roma: #Comolli fiuta il possibile colpo grazie anche all’ottimo rapporto con l’agente Riso L’ARTICOLO DI JUVE - facebook.com facebook
#Juventus, gli agenti di #Frattesi alla Continassa: il centrocampista vorrebbe lasciare l' #Inter a gennaio [Tuttosport] #calciomercato #Juve calciomercato.com/liste/tuttospo… x.com
