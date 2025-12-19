Continassa Juve | Bremer verso la convocazione con la Roma da valutare Cabal e Rugani

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Oggi alle 16 mister Spalletti ha presentato Juventus-Roma con la solita conferenza stampa di rito all’Allianz Stadium. Il tecnico ha annunciato il ritorno tra i convocati di Milik e la probabile titolarità di Bremer. Da valutare Cabal e Rugani, acciaccati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Allenamento in corso. Bremer potrebbe essere titolare - La Juventus è in campo e si sta preparando in vista della sfida contro la Roma. tuttojuve.com