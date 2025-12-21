Infortunio Conceicao | Juve in attesa di conoscere l’entità del problema del portoghese ecco le primissime sensazioni dalla Continassa

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus attende gli esiti degli esami su Conceição, infortunatosi recentemente. Le prime impressioni sembrano escludere lesioni di grave entità, ma è necessario approfondire con esami strumentali. La squadra spera di poter contare sul portoghese già nella prossima sfida contro Pisa.

Infortunio Conceição, le prime sensazioni sembrano escludere problemi gravi ma servono esami strumentali: la Juve spera di averlo per Pisa. La bellissima e vibrante serata vissuta all’Allianz Stadium, culminata con una vittoria pesantissima contro la Roma che ha rilanciato con prepotenza le ambizioni di alta classifica della squadra, ha lasciato in eredità un’unica, piccola nota stonata che tiene legittimamente in ansia lo staff tecnico e l’intera tifoseria. I riflettori sono puntati con apprensione sulle condizioni fisiche del  man of the match  assoluto, Conceicao, autore del gol che ha sbloccato la contesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

infortunio conceicao juve in attesa di conoscere l8217entit224 del problema del portoghese ecco le primissime sensazioni dalla continassa

© Juventusnews24.com - Infortunio Conceicao: Juve in attesa di conoscere l’entità del problema del portoghese, ecco le primissime sensazioni dalla Continassa

Leggi anche: Infortunio Cabal, Juventus in ansia: si teme quello stop. Le primissime sensazioni in attesa degli esami strumentali

Leggi anche: Allenamento Juve: ecco chi dirige la seduta del pomeriggio in attesa di Spalletti. Tutti gli aggiornamenti dalla Continassa

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Juventus-Roma LIVE; Juve, il titolo in borsa vola: il mercato punta sul rilancio di Tether; Infortunio Zhegrova, altra sorpresa per la Juve: quando torna; Conceiçao a DAZN: L'infortunio? Penso niente di grave, oggi la cosa importante era la vittoria.

infortunio conceicao juve attesaJuventus-Roma, Conceição costretto al cambio per infortunio: problema all’adduttore della coscia - Al 61' della sfida contro la Roma, infatti, proprio l’autore del gol del vantaggio Francisco Conceição è ... gianlucadimarzio.com

infortunio conceicao juve attesaJuventus, Conceiçao tranquillizza sull'infortunio: "Penso di non avere niente di grave" - Francisco Conceiçao, attaccante della Juventus, dopo la vittoria con tanto di gol contro la Roma è intervenuto al microfono di DAZN: "Penso. tuttomercatoweb.com

infortunio conceicao juve attesaJuventus-Roma, Conceicao out per infortunio alla coscia sinistra - è stato costretto lasciare il campo per un problema muscolare alla coscia sinistra. sport.sky.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.