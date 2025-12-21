La Juventus attende gli esiti degli esami su Conceição, infortunatosi recentemente. Le prime impressioni sembrano escludere lesioni di grave entità, ma è necessario approfondire con esami strumentali. La squadra spera di poter contare sul portoghese già nella prossima sfida contro Pisa.

Infortunio Conceição, le prime sensazioni sembrano escludere problemi gravi ma servono esami strumentali: la Juve spera di averlo per Pisa. La bellissima e vibrante serata vissuta all’Allianz Stadium, culminata con una vittoria pesantissima contro la Roma che ha rilanciato con prepotenza le ambizioni di alta classifica della squadra, ha lasciato in eredità un’unica, piccola nota stonata che tiene legittimamente in ansia lo staff tecnico e l’intera tifoseria. I riflettori sono puntati con apprensione sulle condizioni fisiche del man of the match assoluto, Conceicao, autore del gol che ha sbloccato la contesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Conceicao: Juve in attesa di conoscere l’entità del problema del portoghese, ecco le primissime sensazioni dalla Continassa

Leggi anche: Infortunio Cabal, Juventus in ansia: si teme quello stop. Le primissime sensazioni in attesa degli esami strumentali

Leggi anche: Allenamento Juve: ecco chi dirige la seduta del pomeriggio in attesa di Spalletti. Tutti gli aggiornamenti dalla Continassa

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Juventus-Roma LIVE; Juve, il titolo in borsa vola: il mercato punta sul rilancio di Tether; Infortunio Zhegrova, altra sorpresa per la Juve: quando torna; Conceiçao a DAZN: L'infortunio? Penso niente di grave, oggi la cosa importante era la vittoria.

Juventus-Roma, Conceição costretto al cambio per infortunio: problema all’adduttore della coscia - Al 61' della sfida contro la Roma, infatti, proprio l’autore del gol del vantaggio Francisco Conceição è ... gianlucadimarzio.com