Pusher ucciso a Rogoredo il poliziotto indagato per omicidio e il precedente | i ?dubbi? su un arresto del 2024

La polizia indaga sull’uccisione di un pusher a Rogoredo, avvenuta ieri sera. Un poliziotto è stato posto sotto inchiesta per omicidio, e si sta cercando di chiarire cosa sia successo realmente. Secondo le prime ricostruzioni, ci sono diverse dichiarazioni che non combaciano con le immagini delle telecamere di sorveglianza. La vicenda si sta approfondendo, e la verità sulla morte del pusher potrebbe emergere solo con ulteriori verifiche.

Ci sono «numerose affermazioni che non coincidono con quanto si può invece vedere dalle immagini delle telecamere di sorveglianza». Ha scritto così il Tribunale di Milano riferendosi al verbale di un arresto eseguito, nel maggio del 2024, dall'assistente capo di Polizia di 41 anni che è indagato per omicidio volontario per aver ucciso, il 26 gennaio, un 28enne marocchino durante un controllo antispaccio nel quartiere Rogoredo. La sentenza Con quella sentenza della giudice Maria Gaetana Rispoli, depositata un anno fa, venne assolto un tunisino che era finito in carcere con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di cocaina.

